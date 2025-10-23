Atakan Karazor: Fenerbahçe üstünlüğünü ustaca korudu

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor, açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ USTACA KORUDU"

Üstünlüğün Fenerbahçe'de bulunduğunu söyleyen Atakan "Mağlubiyete rağmen maçın büyük bölümünde iyi bir performans sergiledik. Birkaç kez rakip ceza sahasına girdik ancak yeterince etkili olamadık. Bazen son pas veya son vuruş eksikti. Fenerbahçe ise üstünlüğünü ustaca korudu. Sahada tribünlerin coşkusunu hissettik ama bu belirleyici olmadı. Çok şey denedik ve şimdi ileriye bakmalıyız. Şimdi Mainz ile iki önemli maçımız var ve ardından Avrupa Ligi'nde de mutlaka kazanmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.