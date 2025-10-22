Habertürk
        Atakan Karazor: Cehennem gibi olacağını biliyorum!

        Atakan Karazor: Cehennem gibi olacağını biliyorum!

        Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile oynayacakları mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 19:33 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:33
        "Cehennem gibi olacağını biliyorum!"
        Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile oynayacakları mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "CEHENNEM GİBİ OLACAĞINI BİLİYORUM"

        İstanbul'da oynamanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Karazor, "Benim için evimde olmak güzel. Ailem ve arkadaşlarım burada olacak. Yarınki atmosferde oyunumla ilgili bir şey olmayacak. Buradaki atmosferi biliyorum. Herhangi bir şekilde etkilenmeyeceğim." dedi.

        Kadıköy atmosferine yabancı olmadığını vurgulayan milli futbolcu, "İki hafta önce milli maçta buradaydım. Cehennem gibi olacağını biliyorum ama biz takım olarak buna karşı duracağız. 3 puan hedefiyle elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

        Milli takımda yer almanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getiren Karazor, "Milli takımda olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarım da var, onlarla sürekli görüşüyorum ama sabırla maça odaklanacağım." dedi.

        "FENERBAHÇE'DEKİ ATMOSFERİ BİLİYORUZ"

        Fenerbahçe karşısında disiplinli bir oyun sergilemek istediklerini belirten oyuncu, "Biz taktiğimizde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Oyun disiplinine sadık kalacağız ve verilen görevi yapacağız. Fenerbahçe'deki atmosferi biliyoruz. Elimizden geldiğince buna kulak vermeden oyunumuzu oynayacağız." diye konuştu.

        "İYİLEŞME AŞAMASINDAYIM"

        Son olarak milli takımdan arkadaşı İsmail Yüksek hakkında konuşan Karazor, "İsmail, A Milli Takım'dan da arkadaşım. Kendisiyle daha önce de maçlar yaptım. Şu anda iyileşme aşamasındayım. Teknik direktörümüz görev verirse elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

