Atakan Karazor: Cehennem gibi olacağını biliyorum!

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile oynayacakları mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

"CEHENNEM GİBİ OLACAĞINI BİLİYORUM"

İstanbul'da oynamanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Karazor, "Benim için evimde olmak güzel. Ailem ve arkadaşlarım burada olacak. Yarınki atmosferde oyunumla ilgili bir şey olmayacak. Buradaki atmosferi biliyorum. Herhangi bir şekilde etkilenmeyeceğim." dedi.

Kadıköy atmosferine yabancı olmadığını vurgulayan milli futbolcu, "İki hafta önce milli maçta buradaydım. Cehennem gibi olacağını biliyorum ama biz takım olarak buna karşı duracağız. 3 puan hedefiyle elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.