İlk fragmanı ile seyirci karşısına çıkan Sana Söz dizisi bu akşam ekranlara geldi. Dizide ‘Umut’ karakterini canlandıran Atakan Hoşgören'in hayatı merak ediliyor. Peki, Atakan Hoşgören kimdir?
ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?
Atakan Hoşgören sinema, reklam ve dizi oyuncusu, model, sporcudur. 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir. Oyunculuk hayatına 7 yıl önce başladı. Birçok reklam filminde oynayan oyuncu, Yıldızlar Şahidim adlı dizide kısa bir süre rol almıştır. Tiyatro deneyimi de bulunan Atakan Hoşgören aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır.
Daha önce Beşiktaş altyapısında basketbol oynayan yakışıklı oyuncu, modellikten sonra ilk olarak Yıldızlar Şahidim dizisinde yer aldı ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmişti. 4N1K – 2 filmdeki 'Ali Tekelioğlu' karakterini canlandırmıştır. 4N1K filminden sonra 2018'de başlayan 4N1K dizisinde rol aldı. Hobileri arasında kitap, sinema, tiyatro, basketbol, müzik, kısa film, spor ve Klasik Araba tutkusu bulunmaktadır. Atakan Hoşgören 4N1K dizisinde Ali Tekelioğlu karakterini canlandırmış, bu rolüyle de büyük bir hayran kitlesi oluşmuştu. 2020 yılında Akıncı dizisi kadrosunda ve 4N1K Düğün adlı sinema filminde yer aldı.
Rol Aldığı Film ve Diziler:
4N1K Düğün (Ali Tekelioğlu, Sinema Filmi 2020)
Akıncı (Murat, TV Dizisi 2021)
4N1K 2 (Ali Tekelioğlu, Sinema Filmi 2018)
4N1K Yeni Başlangıçlar (Ali Tekelioğlu, TV Dizisi 2018)
Yıldızlar Şahidim (TV Dizisi 2017)
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