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        Haberler Dünyadan Ata üzerinde moda çekimi yapan Bella Hadid'e tepki - magazin haberleri

        At üzerinde moda çekimi yapan Bella Hadid'e tepki

        At binme tutkusuyla tanınan Bella Hadid, at üzerinde gerçekleştirdiği dergi çekimi yüzünden tepkilerin odağında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:45
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        Bella Hadid'e at tepkisi
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        Daha önce paylaştığı pek çok at binme görüntüsüyle akıllarda yer edinen Bella Hadid, bu kez at sevgisiyle değil, onlara zarar verebileceği endişesiyle gündemde.

        27 yaşındaki Filistin asıllı ABD'li model, at üzerinde yaptığı moda çekimi nedeniyle tepkilerin odağında.

        Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bella Hadid'i hayvana zarar vermekle suçladı. "Zavallı at", "Üzerine çıkıp ayakta durunca incitmedin mi onu?", "İn hayvanın üzerinden" gibi yorumlar yağdı.

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        Hadid'i eleştirenlerin yanında övenler de oldu. Ünlü modele yönelik beğenilerini dile getirenler, Hadid sayesinde binicilik sporunu sevdiklerini belirtti.

        Bella Hadid, daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla at binme konusundaki hünerlerini sergilemiş, hayranlarından övgüler almıştı.

        Bella Hadid, geçen hafta, yeni sevgilisi Adan Banuelos için Teksas'a taşındığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Hadid daha önce Marc Kalman ile birlikteydi. Üç yıldır aşk yaşayan ikili temmuz ayında ayrılma kararı almıştı.

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        #Bella Hadid
        #Moda

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