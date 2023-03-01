Adana'da, ata kemerle defalarca vuran şüpheli H.S. (19), "barınakta çalışma" şartıyla serbest kaldı.

Olay, 27 Şubat'ta Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasına un çuvalı taşıyan kişi, huysuzlanan hayvana elindeki kemer ile defalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepki çeken görüntülerin ardından Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, at arabası üzerindeki un çuvallarının dağıtıldığı iş yerlerini belirleyip, şüphelinin H.S. olduğunu tespit etti.

Polis, H.S.'yi Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. H.S., "hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

H.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 5 gün hayvan barınağında çalışma şartıyla salıverildi.