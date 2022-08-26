Ata ekmeğini dünya tanıyacak

Sağlıklı bir yaşam ve huzurun adresi Ulamış köyünde bir yıl aradan sonra Ata ekmeği ve Armola Şenliği misafirlerini yeniden ağırlayacak.

Şenlik kapsamında kurulacak üretici pazarlarında Seferihisar bölgesinin yerel ürünleri satışa sunulacak, yerel lezzetler ikram edilecek.

Seferihisar Bandosu ve Ege 5’lisinin müzik ziyafeti sunacağı şenlikte özel çocuk etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, şişme oyun parkurları minik ziyaretçilere de unutulmayacak bir gün yaşatacak.

100 yıllık tekniklerle üretilen Ata ekmeği ve Armola Peyniri Şenliği bu yıl da binlerce misafiri ağırlayacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Ata Ekmeği ve Armola Peyniri Şenliği'ne herkesi davet ederek “Ata buğdayımızı 5. şenliğimizde artık dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ege Bölgesi’nin kadim şehri Seferihisar’da atalık buğdayının çeşitlerini arttırabilmek için araştırmalara başladık. M. Ö. 3000 yıllarında kurulan Teos Antik kentinde bugün yapılan kazılarda yazıtlar kültsel dokularda, yontularda topan karakılçık buğdayı yer aldığı ortaya çıktı. Bu binlerce yıllık buğdayı tüm dünya öğrenmeli. Bunun için yurtdışından misafirlerimizi de Seferihisar’da ağırlıyoruz. Atalarımızdan bize miras kalan bu tohumu dünyaya tanıtacağız” dedi.