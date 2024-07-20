Ata Demirer ve Ebru Alkanat'tan yeni teknede deniz Keyfi
Ünlü komedyen Ata Demirer, arkadaşı Ebru Alkanat ile yeni aldığı 'Sevdalı' isimli teknesiyle Bodrum'un mavi sularında keyfini çıkardı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yeni aldığı 'Sevdalı' isimli teknesiyle tura çıkan Ata Demirer, Sosyal medya hesabından; "Geldi deli kankam" notuyla paylaştığı Ebru Alkanat ile dün Bodrum'da görüntülendi.
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Sabah saatlerinde denize giren Ata Demirer 1 saat yalnız başına yüzdü. 1 saatlik deniz sefası sonrası tekneye, "Ebru" diye bağıran Demirer'e Alkanat'tan karşılık geldi.
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Suya gelmesini söyleyen Ata Demirer, "Seni uyandırmaya kıyamadım, ben 1 saattir yüzüyorum" dedikten sonra Ebru Alkanat kendisini serin sulara bıraktı.
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Deniz içerisinde Ebru Alkanat'ın elini tutan Ata Demirer'in bu samimi anları objektiflere böyle yansıdı.
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Demirer, deniz içerisinde Alkanat’ı beklerken şarkı söyleyip koyu inletti.