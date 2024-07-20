Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ata Demirer ve Ebru Alkanat'tan yeni teknede deniz Keyfi

        Ata Demirer ve Ebru Alkanat'tan yeni teknede deniz Keyfi

        Ünlü komedyen Ata Demirer, arkadaşı Ebru Alkanat ile yeni aldığı 'Sevdalı' isimli teknesiyle Bodrum'un mavi sularında keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yeni aldığı 'Sevdalı' isimli teknesiyle tura çıkan Ata Demirer, Sosyal medya hesabından; "Geldi deli kankam" notuyla paylaştığı Ebru Alkanat ile dün Bodrum'da görüntülendi.

        • 2

          Sabah saatlerinde denize giren Ata Demirer 1 saat yalnız başına yüzdü. 1 saatlik deniz sefası sonrası tekneye, "Ebru" diye bağıran Demirer'e Alkanat'tan karşılık geldi.

        • 3

          Suya gelmesini söyleyen Ata Demirer, "Seni uyandırmaya kıyamadım, ben 1 saattir yüzüyorum" dedikten sonra Ebru Alkanat kendisini serin sulara bıraktı.

        • 4

          Deniz içerisinde Ebru Alkanat'ın elini tutan Ata Demirer'in bu samimi anları objektiflere böyle yansıdı.

        • 5

          Demirer, deniz içerisinde Alkanat’ı beklerken şarkı söyleyip koyu inletti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İktidar ve muhalefet zaferin 50. yılında Kıbrıs'ta
        İktidar ve muhalefet zaferin 50. yılında Kıbrıs'ta
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        "Biz yanak sıktırmayız"
        "Biz yanak sıktırmayız"
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        Habertürk Anasayfa