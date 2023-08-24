Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' albümü 45 milyon kez dinlendi - Magazin haberleri

Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' albümü 45 milyon kez dinlendi - Magazin haberleri

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'Bursa Bülbülü' albümünün geçtiğimiz günlerde Kalan Müzik & BKM iş birliğiyle LP formatında 4'üncü kez basımı gerçekleştirildi.

Ata Demirer, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu yine Ata Demirer’in yazıp, aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Bursa Bülbülü'nün 12 parçadan oluşan soundtrack albümü, geçtiğimiz aylarda BKM yapımıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşmuştu.

REKLAM 'BEYAZ ZAMBAKLAR'A İSTEK REKORLARI Ata Demirer’in 45 milyonun üstünde dinlenme rakamına ulaşan 'Bursa Bülbülü Orijinal Film Müzikleri' albümünde, filme özel hazırlanan üç yeni eser yer alıyor.

Radyolarda istek alan 'Beyaz Zambaklar'ın sözleri Ata Demirer’e müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah’a, 'Unutma Beni' ve 'Bursa Kızları' adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı. 1 milyona ulaştı 'Bursa Bülbülü'nün film müzikleri dinleyiciyle buluştu