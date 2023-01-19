HABERTURK.COM

Ata Demirer, BKM yapımcılığında Disney+’ta yayınlanan yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün soundtrack albümü dinleyicileriyle buluşturdu. Tüm dijital platformlarda yayınlanan albüm, 1 milyon dinleyiciye ulaştı.

12 parçadan oluşan albümde filme özel hazırlanan üç yeni eser de yer alıyor. 'Beyaz Zambaklar'ın sözleri Ata Demirer'e müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah'a, 'Unutma Beni' ve 'Bursa Kızları' adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı.

Plak olarak hazırlanan 'Bursa Bülbülü' orijinal film müzikleri, LP olarak Kalan Müzik & BKM iş birliği ile şubat ayında müzik marketlerde satışa sunulacak.

ÖNERİLEN VİDEO