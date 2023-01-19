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Haberler Müzik 'Bursa Bülbülü' albümü 1 milyona ulaştı - Magazin haberleri

'Bursa Bülbülü' albümü 1 milyona ulaştı

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer'in yazıp aynı zamanda başrolünde olduğu Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Bursa Bülbülü'nün 12 parçadan oluşan soundtrack albümü, yaklaşık 1 milyon dinleyiciye ulaştı

Giriş: 19.01.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
'Bursa Bülbülü' albümü 1 milyona ulaştı - Magazin haberleri
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Ata Demirer, BKM yapımcılığında Disney+’ta yayınlanan yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün soundtrack albümü dinleyicileriyle buluşturdu. Tüm dijital platformlarda yayınlanan albüm, 1 milyon dinleyiciye ulaştı.

12 parçadan oluşan albümde filme özel hazırlanan üç yeni eser de yer alıyor. 'Beyaz Zambaklar'ın sözleri Ata Demirer'e müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah'a, 'Unutma Beni' ve 'Bursa Kızları' adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı.

Plak olarak hazırlanan 'Bursa Bülbülü' orijinal film müzikleri, LP olarak Kalan Müzik & BKM iş birliği ile şubat ayında müzik marketlerde satışa sunulacak.

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