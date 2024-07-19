Ata Demirer: Hoş geldin kızım
Ünlü komedyen Ata Demirer, lüks bir tekne satın aldı. Demirer, mutluluğunu "Hoş geldin kızım" diyerek gösterdi
- 1
Son dönemde verdiği kilolarla gündemde olan Ata Demirer, bu sefer de satın aldığı lüks teknesiyle dikkat çekti.
- 2
52 yaşındaki Demirer, sosyal medya hesabından 'Sevdal' adını verdiği teknesiyle pozlarını paylaştı.
- 3
Komedyen, yayımladığı o karelere; "Hoş geldin kızım" notunu düşerek takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.
-
- 4
Ata Demirer'in o paylaşımına, Fedon, Eda Erdem, Melek Baykal, Fatih Altaylı, Nilgün Belgün ve Koray Avcı gibi ünlü isimler, "Hayırlı olsun" yorumu yaptı.
Fotoğraflar: Instagram