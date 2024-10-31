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        Haberler Magazin 'Ata Demirer Gazinosu'nun tarihleri belli oldu

        'Ata Demirer Gazinosu'nun tarihleri belli oldu

        Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile gösterilerine devam ediyor. 'Ata Demirer Gazinosu', 8 Kasım'dan itibaren sevenleriyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:23
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        Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi 'Ata Demirer Gazinosu', BKM Organizasyonu ile gösterilerine devam ediyor.

        Ata Demirer'e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

        'Ata Demirer Gazinosu'; 8 - 26 - 27 Kasım’da Zorlu PSM’de, 12 - 13 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde ve 12 Şubat 2025’te Congresium Ankara’da seyirciyle buluşacak.

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        #ata demirer gazinosu

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