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        Haberler Magazin Ata Demirer: Başka havlu düşünemiyorum

        Ata Demirer: Başka havlu düşünemiyorum

        Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı 'Fedon fotoğraflı havlu' paylaşımıyla güldürdü - magazin haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:56
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        "Başka havlu düşünemiyorum"
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        52 yaşındaki Ata Demirer, İzmir'deki gösterisinden sonra kulisinden, Fedon fotoğraflı; "Al beni, sar beni" yazılı bir havlu paylaşımı yaptı.

        Ünlü komedyen yaptığı bu paylaşıma Fedon'u etiketleyerek; "Kulise bir bronzluk geldi havamız değişti. Başka havlu düşünemiyorum artık." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Ata Demirer
        #fedon

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