ATA AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı bu hafta sonu toplam 3 oturumda düzenlenecek. ATA AÖF güz dönemi ara sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. Peki, ATA AÖF vize sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024-2025 Güz Dönemi ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav başlangıç-bitiş saati.