ATA AÖF sınavı ne zaman? ATA AÖF güz dönemi final sınavları online mı olacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi finalleri için geri sayım başladı. 3 oturum şeklinde uygulanacak ATA AÖF sınavlarında, sabah oturumları saat 09.30'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'te uygulanacak. Peki, "ATA AÖF sınavı ne zaman? ATA AÖF güz dönemi final sınavları online mı olacak?" İşte 2023-2024 güz dönemi ATA AÖF final sınavlarının yapılacağı tarih...
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26 Kasım tarihinde başlayan ATA-AÖF ara sınavları 27 Kasım tarihinde sona erdi. Yüz yüze olarak 3 oturum şeklinde uygulanan vize sınavlarının ardından gözler ATA-AÖF final tarihlerine çevrildi. Peki, "ATA AÖF sınavı ne zaman? 2023-2024 güz dönemi ATA AÖF final sınavları online mı olacak?" İşte ATA AÖF final sınavlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yarıyıl sonu final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'te yapılacak.
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ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
ATA AÖF final sınavlarının yüz yüze yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.
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FİNAL NOTU KAÇ OLMALI?
ATA AÖF final sınavları dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Adayların vize ve final ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor.
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