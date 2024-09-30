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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF kayıt yenileme ekranı 2024-2025: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?

        ATA AÖF kayıt yenileme ekranı 2024-2025: ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için beklenen tarih geldi. Akademik takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme başladı. Öğrenciler ise bu noktada ''Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ödenir?'' sorularını gündeme taşıdı. Kayıt yenileme işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte, 2024-2025 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:10
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        • 1

          ATA AÖF kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi için erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; ATA AÖF güz dönemi ders kayıt işlemleri, 30 Eylül’de başladı ve 4 Ekim’de sona erecek. Söz konusu işlem, materyal ücretinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 ATA AÖF kayıt ekranı ve ücreti...

        • 2

          2024-2025 ATA AÖF DERS KAYITLARI BAŞLADI!

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvime göre güz yarıyılı ders kayıtları başladı.

          30 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayan ATA AÖF ders kayıt işlemleri, 04 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Mazeretli ders kayıtları ise 07-11 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Öğrenciler, bu tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini ödeyip ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilirler.

        • 3

          ATA AÖF DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          ATA AÖF ders kayıt (Materyal Ücreti Ödeme) işlemleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilecek.

          1. sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri, kayıtlı oldukları programa ait materyal ücreti yatırıldıktan sonra Fakülte tarafından yapılacak.

          2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başarısız (FF) olan dersleri Fakülte tarafından atanacak. Diğer dersler, ögrencilerin kendileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecek.

          Öğrenciler bu işlemi OBS'ye giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" - "Ders Alma" adımlarını takip ederek gerçekleştirebilecek.

        • 4

          ATA AÖF MATERYAL ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

          Materyal ücretleri Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri, İnternet Bankacılığı, Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

          Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak atanacaktır.

          ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

          ATA AÖF 2024-2025 MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

          ATA AÖF 2024-2025 MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          ATA AÖF GÜZ YARIYILI DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Güz yarıyılı dersleri, 07 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 10 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

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