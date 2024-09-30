ATA AÖF kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi için erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; ATA AÖF güz dönemi ders kayıt işlemleri, 30 Eylül’de başladı ve 4 Ekim’de sona erecek. Söz konusu işlem, materyal ücretinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 ATA AÖF kayıt ekranı ve ücreti...