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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024-2025: ATA AÖF mazeretli ders kayıtları için son gün! ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme için son gün! 2024-2025 ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        ATA AÖF mazeretli ders kayıt tarihleri Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre ATA AÖF güz dönemi mazeretli kayıt yenileme işlemleri, 11 Ekim Cuma günü sona eriyor. Kayıt yenileme işlemi dönem ücretinin ödenmesi ve derslerin seçilmesiyle tamamlanacak. Peki ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024-2025 ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:52
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        • 1

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 akademik takvimine göre ATA AÖFmazeretli kayıt yenileme süreci bugün sona eriyor. Bu sebeple ‘’ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?’’ soruları yanıt arıyor. ATA AÖF güz dönemi mazeretli ders kayıtları, kayıtlı olunan programa ait materyal ücretinin ödenmesi ve ders seçimlerinin yapılmasıyla tamamlanacak. İşte 2024-2025 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücretleri…

        • 2

          2024-2025 ATA AÖF MAZERETLİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimde güz yarıyılı mazeretli ders kayıt tarihlerine yer verilmişti.

          Buna göre ATA AÖF mazeretli ders kayıtları, 11 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

        • 3

          Öğrenciler, bu tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini ödeyip ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilirler.

          Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini yapamayan öğrenciler mazeretli ders kayıt döneminde ders seçimi yapabilirler.

          Bu tarihlerde de kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmamış olur ve öğrenci pasif duruma düşer.

          2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ATA AÖF ara (vize) sınavları, 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.

        • 4

          ATA AÖF MAZERETLİ DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          ATA AÖF ders kayıt (Materyal Ücreti Ödeme) işlemleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilecek.

          1. sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri, kayıtlı oldukları programa ait materyal ücreti yatırıldıktan sonra Fakülte tarafından yapılacak.

          2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başarısız (FF) olan dersleri Fakülte tarafından atanacak. Diğer dersler, ögrencilerin kendileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecek.

          Öğrenciler bu işlemi OBS'ye giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" - "Ders Alma" adımlarını takip ederek gerçekleştirebilecek.

        • 5

          ATA AÖF MATERYAL ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

          Materyal ücretleri Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri, İnternet Bankacılığı, Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

          Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak atanacaktır.

          ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

          ATA AÖF 2024-2025 MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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