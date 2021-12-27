Üniversite eğitimine örgün devam edemeyen ya da ikinci üniversitesini okumak için kayıt yaptıran Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde 2021 ATA AÖF final sınavı sonuçları var. 2021-2022 Akademilk Yılı ATA AÖF Güz dönemi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleşmişti. Atatürk Üniversitesi AÖF, final sınavları sorularını ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açtığından beri ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusubnun cevabı araştırılıyor. İşte 2021-2022 Güz dönemi bitirme sınavları soruları, cevap anahtarları ve ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı