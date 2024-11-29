Asya-Pasifik'te Çin-Rusya ittifakı

Dünyadaki savaş ve çatışma iklimi sürerken Çin ve Rusya, Asya-Pasifik'te ortak bir hava devriye uçuşu gerçekleştirdi. Devriye uçuşuna 5 Rus, 6 Çin askerî uçağı katıldı. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen devriyeyle karşılıklı iş birliği mesajı verildi.

Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre devriye öncesi kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmadı. Güney Kore hava sahasının ihlâl edilmediğini belirten Güney Koreli yetkililer, önlem olarak savaş jetlerinin havalandığını söyledi.

ORTAK DEVRİYELER İSTİKRAR KAZANDI

Bu iki ülkenin gerçekleştirdiği 9. ortak devriye olarak kaydedildi. Temmuz ayında Bering Denizi'nde Çin ve Rusya benzer bir hava devriyesi gerçekleştirmişti. Ayrıca iki ülke geçtiğimiz ay, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortak deniz devriyesi düzenledi.

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Asya'daki askerî hareketliliğe Kuzey Kore de dâhil olarak yaklaşık bir ay önce balistik füze denemesinde bulunmuş; buna karşılık ise Japonya, ABD ve Güney Kore ortak tatbikat düzenlemişti.