Asya borsaları ABD'nin resesyona gireceğinden kaygılanan yatırımcıların hisse piyasalarından kaçarak güvenli liman gördükleri tahvil piyasalarına sığınmalarıyla birlikte düştü.



ABD'nin S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.5 gerilerken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi bölge borsalarındaki geniş bantlı satışlara paralel olarak yüzde 1.61 düştü.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3.14, Avustralya Borsası yüzde 1.3, büyük Çin şirketlerini izleyen CSI300 yüzde 0.8 geriledi. ABD borsaları Cuma günü 3 Ocak'tan bu yana en sert kayıplarla kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 1.9 geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomi hakkındaki temkinli açıklamalarının ardından artan küresel ekonomik büyümenin güç kaybettiği endişeleri ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirilerinin 2018 başlarından bu yana en düşük seviyelere inmesine yol açtı.

ABD EKONOMİSİ RESESYON SİNYALİ VERDİ

ABD'nin uzun vadeli tahvillerinin getirisi Cuma günü kısa vadelilerin altına gerileyerek ekonomide resesyon sinyali verdi. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisi Cuma günü 2007'den bu yana ilk defa 3 ay vadeli tahvillerin altına indi. Ayrıca Cuma yayımlanan veriler Almanya imalat sanayinin Mart'ta art arda üçüncü defa daraldığına, ABD imalat sanayinde büyümenin ivme kaybettiğine işaret ederek küresel büyümenin yavaşladığı endişelerini artırdı. Yatırımcıların tahvillere yönelmeleriyle birlikte Japonya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi eksi 9 baz puana gerileyerek Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Avustralya'nınki ise yüzde 1.754 ile tarihi dip seviyeyi geriledi.

Yen küresel ekonominin yavaşlamasından kaygılanan yatırımcıların alımlarıyla değer kazanarak dolar karşısında altı haftanın zirvesini gördü.Yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmalar sırasında yöneldiği yen dolar karşısında yüzde 0.15 değer kazandı. Dolar/yen kuru 109.7 ile 8 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

DOLAR ENDEKSİ YATAY



Dolar endeksi Cuma günü yüzde 0.15 yükseldikten sonra bugün yatay. Endeks 96.623'te seyrediyor. Almanya'da Cuma günü açıklanan zayıf imalat PMI verisinden sonra yüzde 0.7 değer kaybeden euro da bu sabah da yüzde 0.10 değer yitirdi ve parite 1.1301'e indi.

PETROL 1 DOLARA YAKIN DÜŞTÜ



Petrol fiyatları, OPEC'in devam eden üretim kısıntısı ve ABD'nin İran ile Venezuela'nın petrol ihracatını kısıtlayıcı yaptırımlarına rağmen küresel ekonominin yavaşlayacağı endişeleriyle 1 dolara yakın düştü. Brent petrolü 66.61, ABD hafif petrolü 58.57 dolardan işlem görüyor.

ALTIN DEĞER KAZANDI



Altın ABD'nin resesyona gireceğinden ve küresel ekonominin ivme kaybedeceğinden kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışına paralel olarak değer kazandı. Geçen haftanın tamamında yüzde 1 yükselerek art arda üçüncü haftayı kazanımla kapatan altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 yükselerek 1,316.11 dolara çıktı.