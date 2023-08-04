Aşure buğdayını yeteri kadar pişirmeye özen gösterin. Bol suyla iyice ovalayarak yıkadığınız buğdayın üzerine sıcak su ekleyerek kısık ateşte pişirin. Suyunu çekince tekrar ölçüsüne göre ekleyerek pişirmeye devam edin. Daha kısa sürede pişmesini sağlamak için bir gece önceden ıslatarak bekletebilirsiniz.

Aşure soğudukça ve bekledikçe daha da kıvam alacaktır. Ancak ocaktan aldığınız aşurenin koyu olduğunu düşünüyorsanız kullanacağınız sıcak su miktarını arttırabilirsiniz.

Gül suyu kullanacaksanız aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Oldukça hoş bir aroma veren ve sizin aşurenizi diğerlerinden farklı kılacak olan gül suyu fazla katıldığında baskın gelebilir. Bunun için 1 ya da 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır.