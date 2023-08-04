Tam ölçülü, kıvamında, kararmayan aşure nasıl yapılır? İşte 'yediğim en güzel aşure' dedirtecek aşure tarifi!
"Aşure günü ne zaman?" diye soruyorsanız beklediğiniz gün tamda bugün! 28 Temmuz Cuma gününden başlayarak 20 gün boyunca devam edecek olan aşure günü için aradığınız tam ölçülü ve kararmayan aşure tarifinin püf noktalarını sizler için bir araya getirdik. İşte 'yediğim en güzel aşure' dedirtecek gerçek aşure tarifi…
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Muharrem Ayı'nın onuncu gününe gelinmesiyle birlikte 2023 aşure günü bugün itibarıyla başladı. Paylaşmanın, bolluk ve bereketin en güzel timsallerinden biri olan bugünde aşure yapmak isteyenler için en güzel aşure tarifini püf noktalarıyla beraber haberimizde bulabilirsiniz.
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TAM ÖLÇÜLÜ, KIVAMINDA VE KARARMAYAN AŞURE TARİFİ
Malzemeler
İçi İçin:
1,5 su bardağı buğday ( 250 gram)
1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
1 su bardağı haşlanmış nohut
100 gram pirinç (8 yemek kaşığı)
4,5 litre sıcak su
1 adet portakal kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)
1 adet limon kabuğu (küçük küpler halinde doğranmış)
½ su bardağı çiğ badem (isteğe göre)
4 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm
2 yemek kaşığı kuş üzümü
2-3 adet kuru incir
4-5 adet kuru kayısı (doğranmış)
4,5 su bardağından 1 parmak fazla toz şeker (900 gram)
3-4 adet karanfil
1 su bardağı su (bir cezvede karanfil ile kaynatmak için)
1 avuç fındık
1 avuç ceviz ( ceviz ve fındığı pişmiş halde sevmiyorsanız ocağın altını kapattıktan sonra yani son aşamada ekleyin böylece pişmeden daha kıtır bir halde olacaktır)
1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)
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Süslemek için:
1 adet nar (ayıklanmış)
1/2 su bardağı toz Antep fıstığı
1/2 su bardağı file Antep fıstığı
5 adet kuru incir (dilimlenmiş)
2 yemek kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı susam
1/2 su bardağı çiğ badem
1/2 su bardağı fındık
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AŞURE TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
Daha az şekerli sevenler toz şeker miktarını azaltabilir, kıvamında bir değişiklik olmayacaktır. Az şekerli sevenler yaklaşık 3-3,5 su bardağı toz şeker ekleyebilir.
Aşure tarifinde en önemli noktalardan birisi uzun pişme ve dinlenme sürelerine dikkat etmektir. Sabırlı olup, tarifteki süreleri takip ettiğiniz sürece iyi kıvamlı bir aşure elde edebilirsiniz.
Aşure için hazırladığınız buğday, nohut ve fasulyeleri bir gece önceden mutlaka ılık suda ıslatın.
Ertesi gün ıslanan suyunu dökün ve iyice yıkayın. Daha sonrasında her birini ayrı bir şekilde haşlayın.
Aşure tarifini hazırlarken haşlanmış nohut ve fasulye kullanmanızı öneririz. Böylece daha kısa sürede hazırlamış olursunuz. Eğer önceden hazırlık yapmadıysanız nohutları tencerede 30 dakika, düdüklü tencerede 20 dakika kadar haşlayabilirsiniz.
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Aşure buğdayını yeteri kadar pişirmeye özen gösterin. Bol suyla iyice ovalayarak yıkadığınız buğdayın üzerine sıcak su ekleyerek kısık ateşte pişirin. Suyunu çekince tekrar ölçüsüne göre ekleyerek pişirmeye devam edin. Daha kısa sürede pişmesini sağlamak için bir gece önceden ıslatarak bekletebilirsiniz.
Aşure soğudukça ve bekledikçe daha da kıvam alacaktır. Ancak ocaktan aldığınız aşurenin koyu olduğunu düşünüyorsanız kullanacağınız sıcak su miktarını arttırabilirsiniz.
Gül suyu kullanacaksanız aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Oldukça hoş bir aroma veren ve sizin aşurenizi diğerlerinden farklı kılacak olan gül suyu fazla katıldığında baskın gelebilir. Bunun için 1 ya da 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır.
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AŞURENİN KARARMAMASI VE TAM KIVAMINDA OLMASI İÇİN BUNLARA DİKKAT!
Aşurenin kıvamının tam olması için suyunu iyi ayarlamak gerekiyor. Bakliyatlar fazla su çektiği için önerilen suyu ekleyin. Sona doğru suyunu çekecektir eğer çok yoğun olursa azar azar su ekleyin. Yalnız fazlaya kaçmayın ve birden dökmeyin. Yoksa çok fazla sulu olur ve bu da tadının kaçmasına neden olur.
İlk yaptığınızda biraz sulu gibi gelebilir. Endişelenmeyin suyunu zamanla çekecektir.
Buğday haşlarken sık sık köpüğünü almanız aşurenin renginin berrak olmasını sağlar.
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Özellikle buğday, pişerken rengini verip suyunu karartır. Bu nedenle, buğdayı haşlarken içme suyu kullanın ve içine bir çay kaşığı karbonat ekleyin.
Aşurenin kararmaması için incir, ceviz ve gün kurusunu, pişirdikten sonra aşureye ekleyebilirsiniz.
Aynı şekilde ceviz de aşureyi karartır. Bu nedenle cevizi en son ekleyin.
Aşureye koyacağınız az miktarda süt (tarifte belirtilen ölçü) tadını değiştirmemekle birlikte aşurenin rengini açacaktır. Böylece kararmanın önüne geçebilirsiniz.
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AŞURE NASIL YAPILIR?
Bol suyla iyice ovalayarak yıkadığınız 250 gram buğdayı derin ve geniş bir tencereye aktarın.
Üzerine 1 litre sıcak su ekleyin ve kapağını yarım kapatıp kısık ateşte yarım saat pişmeye bırakın.
Suyunu çeken buğdayın üzerine tekrar 1 litre su ekleyin ve 1 saat daha kısık ateşte buğdayı pişirmeye devam edin.
1 saat sonunda 100 gram pirinç, 1'er adet portakal ve limon kabuğu ile birlikte 1,5 litre su daha ekleyin ve ocağın altını kapatıp 3 saat oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.
3 saat oda sıcaklığında dinlenmiş olan karışıma 1 litre sıcak su ilave edin ve hemen ardından 2 adet soyulmuş küp doğranmış elma ve 4 yemek kaşığı kuru üzümü ekleyip güzelce karıştırın.
1 su bardağı haşlanmış nohut ve 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulyeyi de karışıma ekleyin ve koyduğunuz malzemelerden sonra ara ara tahta kaşık ile karıştırmaya özen gösterin.
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Yarım su bardağı çiğ badem, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1'er avuç fındık, ceviz ve 10 adet doğranmış kuru kayısıyı tencereye art arda ekleyin ve karıştırın.
900 gram toz şekeri ve bir cezvede 10 adet karanfil ile kaynattığınız 1 su bardağı suyu da tencereye ekledikten sonra kısık ateşte sürekli olarak karıştırarak yarım saat kadar pişirin.
Dilerseniz şeker miktarını damak zevkinize göre azaltabilirsiniz.
1 yemek kaşığı gül suyunu ekleyin ve ocağın altını kapatıp, aşureyi yaklaşık 2 saat ılımaya bırakın. Tabii bu iki saat içinde aşurenizi ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Aşurenin kıvamı başta sulu olacaktır, bu konuda endişelenmeyin, zaman geçtikçe koyulaşacak ve tam kıvamında olacaktır.
Aşure ılındıktan sonra servis kaselerine kepçe yardımıyla aktarın.
Kaselere bölüştürdüğünüz aşureleri Antep fıstığı, nar, susam, çiğ badem kuru incir gibi dilediğiniz yemiş ve meyvelerle süsleyip, üzerine tarçın serpiştirebilirsiniz. El emeği göz nuru aşurenizi çevrenizdekiler ve sevdiklerinizle paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Afiyet olsun!
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