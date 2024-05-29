Dini günler takviminde bulunan Aşure günü ve Muharrem ayının ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan bu anlamlı günde aşure tatlısı yapılır ve eşe dosta dağıtılır. Birlik ve beraberlik sembolü olan bu günün tarihini sizlerle paylaştık. İşte 2024 aşure günü tarihi...