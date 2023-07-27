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        Haberler Gündem AŞURE GÜNÜ ORUCU 2023 | Aşure günü orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte Aşure günü faziletleri

        Aşure günü orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? İşte Aşure günü faziletleri

        Aşure günü orucu faziletleri, Muharrem ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen, 19 Temmuz itibarıyla başlayan Muharrem ayının onuncu günü günü Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Ramazan orucu dışında en faziletli oruçlardan biri olarak kabul edilen Aşure Günü orucu araştırılıyor. İşte Aşure günü orucu hakkında merak edlenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 23:25
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        • 1

          Muharrem ayının 10. günü idrak edilecek olan Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz Cuma günü eda edilecek. Hicri takviminin ilk ayı olan Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Muharrem ayının 10. gününe “aşura” adı verilirken Aşure gününün oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Bu bağlamda "Aşure günü orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Aşure günü orucu faziletleri....

        • 2

          MUHARREM AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı Muharrem Ayı orucu hakkında açıklamalarda bulundu. Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

          "Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

          Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)"

          MUHARREM AYI ORUCU FAZİLETLERİ

          Muharrem ayı orucu, İslam takvimindeki ilk ay olan Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve onbirinci günlerinde tutulan nafile oruçlardır. Bu oruçlar, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günler olduğu için özellikle bu günlerde tutulur. Ancak sadece Aşure Günü olan onuncu günü oruç tutmak da mümkündür.

          Bu oruçlar sünnet oruçlardır, yani zorunlu değil, yapılması teşvik edilen gönüllü ibadetlerdir. Muharrem ayı oruçları, birçok sevap ve faziletin elde edilebileceği mübarek günlerde oruç tutmak isteyen Müslümanlar tarafından tercih edilir.

        • 3

          AŞURE GÜNÜ ORUCU

          Muharrem Ayı'nın onuncu günü yani Aşure Günü oruç tutmak Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise müekked sünnetir. Ancak oruç tek olarak tutulmaz. Yani 9. ve 10. gün ya da 10. veya 11. gün olarak veya 9, 10 ve 11. gün olarak 2 veya üçlü olarak tutulur. Tek başında Aşure Günü oruç tutumak doğru bulunmaz.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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