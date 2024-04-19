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        Haberler Gündem Aşure Günü ne zaman, hangi ayda? 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

        Aşure Günü ne zaman, hangi ayda? 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

        Muharrem ayı başlangıç tarihi gündemdeki yerini aldı. İslam dininde bu ay Hz. Muhammed tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Aşure Günü de Muharrem ayında idrak edilmektedir. İşte, Diyanet dini günler takvimi ile "Muharrem ayı ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:07
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        • 1

          İslam dünyasında on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı da geride kaldı. Şevval ayı idrak edilirken aşure gününü de içinde barındıran Muharrem'in ne zaman başlayacağı araştırması sıklaştı. İşte, 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi...

        • 2

          MUHARREM AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

          Diyanet her sene dini günleri barındıran bir takvim yayınlıyor. Bu takvime göre Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde idrak edilecek.

        • 3

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

          2024 yılında aşure günü 16 Temmuz günü başlayacak. Her sene toplumu bir araya getiren ve paylaşma duygusunu arttıran aşure günü 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

        • 4

          MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

          Diyanet Muharrem ayının fazileti hakkında şu açıklamada bulundu:

          "Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

          Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).

        • 5

          MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

          Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, 3/92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir.

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