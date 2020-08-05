HABERTURK.COM

Tatil için sık sık gittiği Bali'de ilk şarkısına klip çeken Asuman Dabak, sesi ile ilgi odağı oldu. Dabak, pandemi öncesi çekilen klipten arta kalan vakitlerde bol bol Bali'de gezdi.

Dabak, ayrıca piton yılana dokunduğu ve kaldığı odada gekkoların yaşadığı macera dolu ve unutamayacağı anlar yaşadı.