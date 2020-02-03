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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Asuman Dabak, 50. yaşını önceki akşam Ataşehir'deki bir restoranda kutladı.

Dabak'ın yaş günü kutlamasına arasında Bennu Yıldırımlar, Tümay Özokur, Fulya Gündoğdu ve Gül Ergi gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Oyuncu, "Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu özel pasta için de ayrıca teşekkür ederim. Hepimize mutluluk ve sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.