İngiltere Premier Lig'de çok kötü bir sezon geçiren Aston Villa’nın, Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama’dan vazgeçmediği ifade edildi. Africatopsports sitesinin haberine göre; İngilizler, transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan Kongolu stoper için Wolverhampton ve Everton'ın da devrede olduğu konuşuluyor.

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