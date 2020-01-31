Reuters

Bir süredir yeni yatırımcı arayışı içinde olan İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin'den beklenen açıklama geldi.

Şirketin bugün toplanan yönetim kurulu, Kanadalı milyarder iş adamı Lawrence Stroll'ün yatırım talebine olumlu cevap verdi.

Geçmişi 107 yılı bulan Aston Martin'den yapılan açıklamaya göre, Stroll şirketin yüzde 16.7'sine karşılık 182 milyon poundluk bir ödeme yapacak. İlerleyen dönemde ise Stroll'ün hisse oranını yüzde 20'ye çıkarabileceği belirtiliyor.

Alınan yatırımın markanın ilk SUV modeli DBX'in üretiminde kullanılacağı belirtiliyor.

Stroll'ün yüzde 20 oranında hisse alımı ile 500 milyon poundluk bir sermaye artırımı hedefleyen Aston Martin, bu kapsamda Volvo'nun sahibi olan Çinli otomotiv şirketi Geely ile de temas halinde.

FORMULA 1 TAKIMI SATIN ALMIŞTI

Lawrence Stroll, motor sporlarındaki yatırımları ile tanınıyor. Son yıllarda Formula 1'de satın aldığı takımlar ile kendinden söz ettiren Kanadalı iş adamının yatırımı ile ilgili konuşan Aston Martin CEO'su Andy Palmer, "Formula 1 tecrübesi ile Stroll'ün şirketimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Yapılan anlaşma kapsamında, Stroll'ün Formula 1'deki Racing Point takımı da, 2021 sezonundan itibaren Aston Martin F1 ismi ile mücadele edecek.

Ayrıca Lawrence Stroll'ün şirketin yönetim kurulu başkanı olacağı da verilen bilgiler arasında.

Stroll'ün servetini Tommy Hilfiger ve Michael Kors gibi moda markalarına yaptığı yatırım ile katladığı aktarılıyor.