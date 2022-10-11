Assos ve Troya tünelleri açıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Açılışını yapacağımız tünellerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Toplamda 9 kilometrelik bu yol, Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan aksın en önemli bölümlerindendir.

-Tüneller sayesinde Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu.

-Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Tarihimizin şanlı şehri, iki kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışırdı. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

-Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkale de tarihle bezelidir. Gazi Mustafa Kemal'in ve tüm kahramanlarımızın hatıraları bu şehirde buram buram kokmaktadır. Şehitliklerimizi abat ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz.

-Cumhuriyetimizin 100. yaşını, Türkiye yüzyılı atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda, Türkiye'yi büyük dönüşüme hazırlıyoruz. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber, kararlığımız daha büyüktür.

-Gençlerimizin Türkiye 100 yılı konusundaki, heyecanını söylemek bile istemiyorum. Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir.