Assos'ta 2300 yıllık izler

Pişmiş topraktan yapılmış (terracottalar) dediğimiz heykelcikler var. Assos’ta klasik dönemden itibaren üretim olduğunu biliyoruz. Terracottalar mezarlara hediye ya da tapınım sırasında kullanılan eşyalar. Bu parçaların dışında çocukların oyuncak olarak kullandıkları objeler de yer alıyor.