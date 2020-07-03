Aslışah Alkoçlar'dan Hülya Koçyiğit'e: Sen dünyanın en güzel kadınısın - Magazin haberleri

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Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile anneannesine övgü dolu sözlerde bulundu.

Alkoçlar, Koçyiğit'in fotoğrafını yayınlayarak altına, "Anneannem olduğun için değil, bana göre sen dünyanın en güzel kadınısın" notunu düştü.