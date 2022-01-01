"İkinci çocuk" açıklaması

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ, oğlu Cem, annesi Gülşah Alkoçlar ve babası Ender Alkoçlar ile birlikte Uludağ'da karşıladı.

"ANNELİK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Gün boyu güzel havanın tadını çıkaran Demirağ ve Alkoçlar, kayak yaparken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Aslışah Alkoçlar, anneliğin çok güzel bir şey olduğunu dile getirdi.

"İKİNCİ ÇOCUK" AÇIKLAMASI

Ünlü isim, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Cem daha çok küçük. Bir büyütelim, düşünebiliriz." yanıtını verdi.

ŞUBAT AYINDA MUTLULUĞA "EVET" DEMİŞLERDİ

Türk sinemasının ünlü ismi Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah ve Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

Çift, geçtiğimiz eylül ayında ilk çocukları Cem'i kucaklarına almıştı.