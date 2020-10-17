HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kaan Demirağ ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı.

Bir kadın arkadaşı ile birlikte Kuruçeşme'den Rumelihisarı'na kadar yürüyen Alkoçlar, yasak olmasına rağmen maske takmadığı görüldü. Muhabirlerin görüntü aldığını görünce panikleyen Aslışah Alkoçlar, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.