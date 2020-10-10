Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslışah Alkoçlar mekanda sevgilisi Kaan Demirağ'ın kardeşinin doğum günü yemeğine katıldı.

Keyifli geçen gece sonu mekandan ayrılan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak araçlarına geçerek uzaklaştı.