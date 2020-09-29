Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Alkoçlar, bir kız arkadaşı ile birlikte alışveriş turuna çıktı.

Sade şık bir elbise tercih eden Aslışah Alkoçlar, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra akşam saatlerinde aracına binerek oradan ayrıldı.