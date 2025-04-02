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        Haberler Magazin Aslıhan - Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel yoğun bakımda - Magazin haberleri

        Aslıhan - Saruhan Hünel kardeşlerin annesi yoğun bakımda

        Saruhan Hünel ile Aslıhan Hünel'in annesi Şükran Hünel, yoğun bakımda tedavi görüyor. Annelerinin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Hünel kardeşler, sevenlerinden dua etmelerini istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:04
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        "Annem yoğun bakımda"
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        Aslıhan Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, yoğun bakımda tedavi görüyor.Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını yayımlayan Aslıhan Hünel; "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini not düştü.

        Saruhan Hünel de annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" ifadelerini kullandı.

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        #Aslıhan Hünel
        #Saruhan Hünel
        #Şükran Hünel

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