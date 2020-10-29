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2017 Best Model birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Karalar, "Spordan çıkıp, buraya geldim. Acil olarak almam gereken bazı ürünler vardı" ifadelerini kullandı.

Şu sıralar gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen Aslıhan Karalar, "Gelen güzel teklifler var. Ben de şu anda birkaç projeyi okuyorum. Hissettiğim, içime sinecek güzel bir proje olursa yeni yılda tekrar ekranlarda olmayı istiyorum" açıklamasında bulundu.

Karalar'ın spor şıklığı ve sade güzelliği de göz kamaştırdı.