Aslıhan kitap alışverişine çıktı

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2017 Best Model birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şıklığıyla dikkat çeken Karalar, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

21 yaşındaki Aslıhan Karalar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını kitap okuyarak geçirmek istediğini ifade etti.

Karalar, konuyla ilgili, "Hafta sonu iki gün evdeyiz. O yüzden birkaç kitap almak için Nişantaşı'na geldim" ifadelerini kullandı.