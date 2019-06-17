Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Aslıhan Karalar, Bodrum'daki bir beach'te denize girerken görüntülendi. Cesur bikinisi ile dikkat çeken ve plajda ilgi odağı olan Karalar, görüntülendiğini fark etse de umursamamayı tercih etti.

LONDRA'DA EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Karalar, “Şu sıralar sık sık İngiltere’ye gidiyorum. Londra Film Akademisi'ni kazandım. Orada eğitimime devam ediyorum. Her şey gayet yolunda, oyunculuk anlamında eğitimimi tamamlayıp daha iyi bir şekilde ülkeme döneceğim” ifadelerini kullanmıştı.