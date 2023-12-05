Aslı Tandoğan: Sınırlarım var
Etiler'de görüntülenen Aslı Tandoğan, samimi açıklamalarda bulundu. Atlas ve Arya adında iki çocuğu bulunan Tandoğan, muhabirlerin "Anne olduktan sonra film çekiminde sizin sınırlarınız var mı?" şeklindeki soruya "Herkesin kendine göre sınırları var tabii benim de sınırlarım var" yanıtını verdi
- 1
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Tandoğan, Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mağazada kendine takı bakan Tandoğan, basın mensuplarını fark edince dışarı çıktı.
Gazetecilerle sohbet eden Aslı Tandoğan, "Yakında 'Kadınlara Mahsus' filmimizin galası var, o yüzden kendime takı bakıyorum. Biliyorsunuz depremden önce çekilmişti, galası olacaktı ama deprem olunca iptal olmuştu. Şimdi ayın 20'sinde galası var" ifadelerini kullandı.
- 2
"TÜKETİCİ BİRİ DEĞİLİM"
Aslı Tandoğan, gazetecilerin "Kendinize çok para harcar mısınız?" şeklindeki soruya da "Hayır hiç harcamam, takıları takip etmem. Tüketici bir insan değilim sadece böyle galalarda falan..." yanıtını verdi.
- 3
"SINIRLARIM VAR"
Öte yandan 2013'te iş insanı Cahit Tan Yeşilada ile evlenen, Atlas ve Arya adında iki çocuğu bulunan Aslı Tandoğan, ayrıca "Anne olduktan sonra film çekiminde sizin sınırlarınız var mı?" soruyu ise "Yani herkesin kendine göre sınırları var tabii benim de sınırlarım var. Kendimi iyi hissettiğim, özgür hissettiğim yere kadar aile birliğini koruyacağım şekilde davranacağımı bildiği için o yüzden karışmaz" şeklinde yanıtladı.
-