Aslı Tandoğan: Sınırlarım var

"SINIRLARIM VAR"

Öte yandan 2013'te iş insanı Cahit Tan Yeşilada ile evlenen, Atlas ve Arya adında iki çocuğu bulunan Aslı Tandoğan, ayrıca "Anne olduktan sonra film çekiminde sizin sınırlarınız var mı?" soruyu ise "Yani herkesin kendine göre sınırları var tabii benim de sınırlarım var. Kendimi iyi hissettiğim, özgür hissettiğim yere kadar aile birliğini koruyacağım şekilde davranacağımı bildiği için o yüzden karışmaz" şeklinde yanıtladı.