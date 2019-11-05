Paylaşımına yazdığı notta kızının prematüre doğduğunu da belirten güzel oyuncu "Heyecanlı ve güzel bir yılın ardından Arya 1 yaşına girdi. Sevgili prematüre anneleri sakın umutsuzluğa kapılmayın kalbiniz kırılmasın zaman her şeyin ilacı. Tüm yoğun bakım kapısında bekleyen annelere ailelere sabır ve şifa diliyorum" dedi.