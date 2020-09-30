Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Böyle bir şeyin ilk defa başına geldiğini anlatan Aslı Omağ, şunları söyledi:

Denize kıyafetlerimle girmiştim. Sahne bitsin diye bekliyordum. Bu arada partnerim Hayrettin ile şakalaşmaya başladık. Ben ona yüzme bilmeyen biri gibi davranıp, boğulma numarası yapıyordum. Bir anda tanımadığım birisi beni kurtarmaya çalıştı. Olayın şokuyla az kalsın gerçekten boğulacaktım.