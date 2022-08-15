Gelinlere galoş giydirdi!

Gelin Evi'nin 900. bölümünde; 26 yaşında, 8 aylık evli Ukraynalı Diana Kazakova Verdi'nin evine konuk olundu. Diana gelin, misafirlerine galoş verdi.

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