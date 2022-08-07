SHOW TV'nin ekranlarda fırtınalar estiren fenomen programı 'Gelin Evi'nin, beş yıl önce çıktığı yolculuk yeni sezonda da sürprizlerle devam ediyor. Programın sunuculuğunu üstlenen Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel, yeni sezona dair merak edilenleri Habertürk'e anlattı

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'Gelin Evi' yarın altıncı sezonuna başlıyor. Geçen sezon programı başarıyla sundunuz şimdi ikinci sezonunuza hazırsınız. Fenomen olmuş bir programı sunmak işinizi zorlaştırdı mı?

Gelinlerle aramda güçlü bir bağ var. Bunun adı; sevgi. Bu sevgi işimizi daha keyifli yapmamızı sağlıyor. Başarı ve istikrarlı oluşumuzu aramızdaki doğru iletişime bağlıyorum. Bu sebeple işimi zorlaştırmadı, işimi daha keyifli hale getirdi. Fakat elbette ki sorumluluğu büyük. Nihayetinde kalbe dokunan bir iş yapıyoruz. Bize yuvalarını açıyorlar. Gelinlerin ablası, annesi ve rol modelleri olmak büyük bir sorumluluk.

"KADININ GÜCÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Geçen sezonun değerlendirmesini yapmanızı isteyeceğim. Hiç unutamadığınız evler, gelinler, olaylar oldu mu?

Gelinleri gerçekten birbirinden ayırt etmem çok zor. Çok renkli, çok güzel, çok özel anlar yaşadık ama özellikle Bursa gelinleri çeyiz konusunda inanılmaz başarılılar. Çok etkileyici, çok güçlü çeyizleri vardı. Özellikle gold ve şaşaalı mobilyayı seven gelinlerin birçoğu Bursa’dan çıkmıştı Neslihan gelin, Nevra gelin gibi... Bu gelinlerin çeyizleri ve evleri oldukça iddialıydı açıkçası. Dışından farklı görünen ama evin içine girdiğinizde tam tersi bir ev ile karşılaşıyordunuz. Son derece varak mobilyalar içinde evler ama dışarıdan bakıldığında köy ortamı havası var. Fakat içeride bir Dolmabahçe Sarayı’yla karşılaşıyordunuz. Bu biraz şaşırtıcı oluyordu benim için açıkçası. Onun dışında bir Kübra gelinimiz vardı ki tiyatroya gönül vermiş. Kübra gerçekten şaka gibi bir gelindi. Gerçekten espri mi yapıyordu, tiyatro mu yapıyordu yoksa doğal hali miydi ben bile zaman zaman açıkçası tereddüt yaşıyordum ama çok tatlı gelinlerimden bir tanesiydi. Son olarak da Urfa'da enteresan bir hayat hikayesiyle birlikte Reyyan gelini hepimiz izledik hatta bir çoğumuz herhalde gözyaşlarımızı tutamadık. Gerçek bir başarı hikayesi, çok takdire şayan. Zaten birçok gelinimizin hayat hikayesi öyle. Biz 'Gelin Evi'nde gezerken birçok başarı hikayeleri de görüyoruz, kadının gücünü görüyoruz. Bu da beni zaman zaman hüzünlendirip zaman zaman da gerçekten çok mutlu hissettiriyor. Kadının gücü kendini her yerde belli ediyor.

Programda yeni evli gelinlerin, mutfaktaki hünerlerinden çeyizlerine kadar kıyasıya mücadele ettiğini görüyoruz. Bazen duygusal anlar yaşanıyor bazen de sinirler iyice geriliyor. Bu durumları nasıl idare ediyorsunuz?

Aslında biz hayatın tam da ortasını tam da kendisini yaşıyoruz programda ne bir eksik ne bir fazla. Duygusal anlar da yaşanıyor bazen sinirler de geriliyor. Bu durumlarda denge çok önemli zaten benim varlığımın ana sebebi de o dengeyi sağlayabilmek. Onların ablası pozisyonunda olmuş olmanın vasfıyla o dengeyi korumaya çalışan kişi benim. Kızlar bazen gerçekten çok fazla yükselebiliyorlar tabi kolay olmuyor kan deli gibi akıyor, yaşları da çok genç. Tabii ki bana düşen o dengeyi sağlayabilmek bazen de bırakıyorum bakalım nereye kadar gidebilecekler görmek istiyorum açıkçası sınırları zorluyorlar zaman zaman ama finalde birbirimizi özünde seviyoruz. Cuma günü ayrılırken kızlar dost olmuş olarak ayrılıyor, genelde yaşadığımız hadise bu, birbirlerinden ayrılırken gözyaşları içinde ayrılıyorlar ve o gergin hallerin hepsi unutulmuş oluyor. Bir dostluk ilişkisi oluşuyor kendi aralarında, cuma günü final gününde bütün yaşanan o duygu durumları, gerginlikler her şey unutulup gidiyor.

"İNSAN KÖKLERİYLE BİR AİLEDİR"

Aslı Hanım hep gelinler konuşuluyor biraz da sizi konuşalım. Siz nasıl bir gelinsiniz?

Bu sorunun cevabını kayınvalideme, babama, eşim ve ailesine sormak lazım tabii ki ama ben elimden geldiğince önce saygımı ardından da sevgimi gösteriyorum. Çünkü sevdiğiniz insanın ailesini mutlak ve mutlak saymak zorundasınız eğer bu evliliğin güzel ve olumlu gitmesini istiyorsanız. Çünkü insan tek başına değildir kökleriyle bir ailedir ve eşimi de doğuran bir ana, dünyaya gelmesini sağlayan bir babası var. Üzerime düşen onları sayıp sevmektir. Çok zor olmuyor çünkü çok iyi bir ailesi var eşimin ben onlardan çok hoşnudum. Umarım onlar da benden hoşnuttur. Öyle olduğunu düşünüyorum. Sadece son dönemde malum gelinlerimle çok yoğun olduğum için kendileriyle çok fazla ilgilenemiyorum. Buradan sizin aracılığınızla da, "Beni affedin lütfen, sık sık gelemiyorum. İnşallah tatillerde, mutlaka aile yemeklerinde bulunmaya çalışacağım." deyip gülümsüyorum.

Gelinler toplanıp size gelse, sizce sizin evinize, çeyizinize, sunumlarınıza kaç puan verirler?

Bu programın sunucusu olarak bu soruya cevap vermeme hakkımı kullanmak istiyorum. Bu eleştiriye açık bir konu değil. (Gülüyor) Ama şunu söylemem gerekirse zaten hep programımda da belirtiyorum kimse dört dörtlük değil, ben de dört dörtlük değilim. Benim de çok eksiklerimi bulacaklarından eminim. Çok teşekkür ederim.

"GELİN EVİ' HEM ÖĞRETİCİ HEM DE GELİŞTİRİCİ BİR PROGRAM"

'Gelin Evi'ne başvurmak isteyenlere ne söylemek istersiniz?

'Gelin Evi', gerçekten çok güzel dostlukların başladığı, sosyal ilişkilerin güçlü olduğu, birbirlerinden fikir alışverişi yapabilecekleri, mutlu, güzel anılar biriktirebilecekleri, kendilerine ciddi manada katkı sağlayabilecekleri bir program. Hem öğretici hem de geliştirici bir program olduğunu düşünüyorum ayrıca anı defterlerine çok güzel anılar biriktirmelerini de sağlayacak şahane bir hafta yaşayacaklar ve birinciye de biliyorsunuz ki altın ödülümüz var. O yüzden nereden bakarsanız bakın gerçekten keyifli bir hafta geçiriyorlar. O yüzden bence hiç durmasınlar, mutlaka gelin olan herkes bizim programımıza katılmalı. Onların bizden, bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', yeni sezonuyla yarından itibaren hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV'de!