Müjdeli haberi evlilik yıl dönümünde verdi

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Türk rock müziğinin güçlü yorumcularından Aslı Gökyokuş, uzun süren sessizliğini 'Dünya' ile bozdu. Gökyokuş, 16 şarkıdan oluşan 'Dünya' albümüyle listelerde hız kesmeden tırmanırken, diğer taraftan pandemi sürecine kadar konserlerde hayranları ile buluştu.

Aslı Gökyokuş, dinleyicisinin uzun süredir bulamadığı albümü ile ilgili olarak müjdeli haberi eşi Erdal Yıldırım ile 11. evlilik yıldönümünde yayımladı.

Gökyokuş, senelerdir dijital müzik platformlarında bulunamayan ve içinde 'Dans Etmeye İhtiyacım Var', 'Yardımcı Olmuyor' gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarının yer aldığı 'Söylediğim Şarkılarda Saklı' albümünün haklarını geri aldı.

Aslı Gökyokuş, haklarını aldığı albümünü önümüzdeki günlerde dijital platformlarda tekrar yayınlamaya hazırlanıyor.