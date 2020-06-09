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Türk rock müziğinin kadın vokallerinden Aslı Gökyokuş'un müzikseverlerle buluşan 'Dünya' albümünde yer alan 'Mış Gibi' parçasına sürpriz bir video klip hazırlandı.

Aslı Gökyokuş'un müzisyen dostları Ferman Akgül ve Nev ile birlikte seslendirdikleri şarkının klibinde; Dünya albüm lansman konseri görüntülerinin yanı sıra; Aslı Gökyokuş'un eşi Erdal Yıldırım'ın doğum günü için 2016 yılında çektikleri ve daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler de yer alıyor.