"ÇOCUKKEN SORUN YAŞIYORDUM"

Okuma zorluğum var evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ve utanıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz.

Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz.