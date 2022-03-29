Başrolünde oyuncu Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı film, geçtiğimiz günlerde dijital bir platformda izleyiciyle buluşmuştu.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Filmin bazı sahneleri Enver'in sevgilisi iş insanı Önder Öztarhan'ın evinde çekildiği ortaya çıktı.
Filmde 'Fırat' karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu'nun kullandığı bu arabanın da Öztarhan'a ait olduğu konuşuluyor.
Ayrıca evde, senaryo gereği Urgancıoğlu ve Enver'in öpüşme sahnesi de yer alıyor.
İLİŞKİSİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞMUŞTU
Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz yıl aralık ayında Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Enver, geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarının "Hayırlı olsun, ilişkiniz nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakmamıştı. Öztarhan ile birlikteliği hakkında ilk kez konuşan ünlü oyuncu, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun." demişti.
"ENERJİMİ TOPLADIM"
Alaçatı tatilinden de bahseden oyuncu, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum." ifadelerini kullanmıştı. Enver, gazetecilerin "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba." şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim." sözleriyle karşılık vermişti.
AŞKLARI ALAÇATI'DA BELGELENMİŞTİ
Aslı Enver ve Önder Öztarhan, çıktıkları tatilde ilk kez yan yana görülmüştü. Bir mekanda yemek yiyen ikiliyi, hayranları ele vermişti.
BİRLİKTELİKLERİNİ SOSYAL MEDYAYA TAŞIMIŞLARDI
Ayrıca Aslı Enver, ilişkisinin doğrulanmasının ardından birlikteliğini sosyal medyaya taşımıştı. Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başlamıştı. Önder Öztarhan da yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylemişti.
"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"
Öztarhan, daha önce yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu." ifadelerine yer vermişti.
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