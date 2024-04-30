Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslı Enver: Hayatım kökünden değişti - Magazin haberleri

        Aslı Enver: Hayatım kökünden değişti

        Aslı Enver, anne olduktan sonra değişen hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu; "Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum. Hayatım kökünden değişti. Çünkü çok aktif çalışan biriydim. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1 - 2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 09:09 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Enver, Levent'teki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, "Çok iyiyim. Her şey yolunda ve keyifli geçiyor" dedi.

        • 2

          "ŞU ANDA YILLARCA ÇALIŞMANIN KAYMAĞINI YİYORUM"

          Aslı Enver, gazetecilerin, "Sizi uzun zamandır göremiyoruz. Annelik nasıl gidiyor. Hayatınızda neler değişti?" sorusuna; "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Çünkü çok aktif çalışan biriydim. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1 - 2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" yanıtını verdi.

        • 3

          "KIZIMLA BERABER SETLERE GİDECEĞİM"

          Ayrıca ekranlara döneceğinin sinyalini veren Aslı Enver; "10 ay oldu. Ufak ufak minik minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim. Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, ben de öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin" dedi.

        • 4

          2022'DE EVLENDİLER

          Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022'de nikâh masasına oturmuş, kızı Elay'ı da 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Habertürk Anasayfa