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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Bekiroğlu, Bandırma Füze Kulübü filminin çekiminden geldiğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Setten geliyorum. Her şey yolunda. Çekimler devam ediyor. Ben de sahil yürüyüşü çıktım." diye konuştu.